◆パ・リーグソフトバンク―西武（１９日・みずほＰａｙＰａｙ）【西武】１（左）渡部聖、２（二）滝沢、３（右）外崎、４（一）ネビン、５（指）村田、６（三）デービス、７（遊）源田、８（捕）古賀悠、９（中）長谷川、▽投＝渡辺【ソフトバンク】１（中）周東、２（左）柳町、３（右）近藤、４（指）山川、５（一）中村、６（二）牧原大、７（遊）今宮、８（捕）嶺井、９（三）野村、▽投＝大関