◆パ・リーグ日本ハムーオリックス（１９日・エスコンＦ）【オリックス】１（中）広岡、２（指）西川、３（二）太田、４（右）杉本、５（左）中川、６（一）頓宮、７（捕）若月、８（遊）紅林、９（三）宗、▽投＝寺西【日本ハム】１（右）水谷、２（一）清宮幸、３（二）石井、４（指）レイエス、５（三）郡司、６（左）野村、７（捕）田宮、８（中）万波、９（遊）水野、▽投＝達