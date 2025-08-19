北海道日本ハムファイターズのホームゲーム全試合を生中継するGAORA SPORTSでは、21日にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催する「北海道日本ハム vs オリックス」において、日向坂46・藤嶌果歩によるファーストピッチの模様を生中継する。【別カット】あざとかわいい”激甘”グラビアを披露する日向坂46藤嶌果歩同試合前には、北海道出身の藤嶌が昨年に続きファーストピッチを務める。昨年6月、ファーストピッチに挑戦した際、