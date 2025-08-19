BABYMETALの最新アルバム『METAL FORTH』（8月8日リリース）が、全米総合アルバムチャート「Billboard 200」で初登場9位を記録した。日本人グループとしては史上初のTOP10入りを果たした。【動画】メンバーが“チェスの駒”に！BABYMETAL「My Queen (feat. Spiritbox)」ミュージックビデオこれまで日本人アーティストでは、坂本九『Sukiyaki and Other Japanese Hits』（1963年）が14位、宇多田ヒカル『This Is The One』（200