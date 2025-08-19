◆パ・リーグロッテ―楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）【楽天】１（右）中島、２（三）村林、３（一）ボイト、４（二）黒川、５（指）フランコ、６（遊）宗山、７（左）ゴンザレス、８（中）辰己、９（捕）太田、▽投＝岸【ロッテ】１（右）藤原、２（左）西川、３（中）高部、４（一）ソト、５（捕）寺地、６（三）安田、７（指）山口、８（二）宮崎、９（遊）小川、▽投＝木村