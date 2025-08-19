デートの申し込みをあっさり断られたら、誰だってショックを受けるもの。しかし、そんなときだからこそ、好感度の高いリアクションを見せて、「次こそOK」に希望をつなぎたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性279名に聞いたアンケートを参考に「デートを断られたとき、次へのチャンスを引き寄せる神対応」をご紹介します。【１】「断られちゃった。シュン…」と大げさに落ち込んで同情を誘う「しょげる姿を見て、