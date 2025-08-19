◇第107回全国高校野球選手権準々決勝県岐阜商8-7横浜（2025年8月19日甲子園）県岐阜商（岐阜）の横山温大（3年）のスーパープレーに甲子園球場が沸いた。1回2死二塁の守備で、横浜（神奈川）の4番・奥村頼人（3年）の打球は右翼線を破ると思われたライナー。誰もが先制点を予感したが、横山が走りながら右手のグラブを精一杯突き出し、見事にキャッチした。「一瞬ヒヤッとしたんですけど“絶対に先制点やらないぞ、