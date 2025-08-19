宝塚歌劇団雪組期待のホープ、華世京（かせ・きょう）の初主演作「ステップ・バイ・ミー」が19日、兵庫・宝塚バウホールで開幕した。舞台は2000年代初頭の米・ロサンゼルス。名門に生まれた青年ユージーン（華世）が父にそむいて俳優になる中、10年前に他界した恋人にうり二つの女性に出会ったことで学生時代の切ない思い出、友情に向き合い成長していく姿を描いた。初主演ながら、華世はユージーンの心の動きを細かなセリフ