DeNA・三浦大輔監督が19日、新加入した藤浪晋太郎投手の次回登板について言及。「決めてはいないです。考えているところ。他の（投手の）ローテーションとかいろいろ考えながら」とした。藤浪は17日の中日戦で移籍後初登板。先発して86球を投げて5安打1失点の好投を見せた。小杉投手コーチは「次はもう少しイニングを伸ばして球数も増やせると思う」。仮に中6日なら24日の巨人戦となるが、同コーチは中6日での登板につい