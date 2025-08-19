男子100メートルバタフライ決勝2連覇した淑徳巣鴨・塩田直也＝ひろしんビッグウェーブ全国高校総体（インターハイ）第26日は19日、広島市のひろしんビッグウェーブなどで行われ、競泳の男子100メートルバタフライは塩田直也（東京・淑徳巣鴨）が52秒96で2連覇を果たした。女子200メートル背泳ぎは笠原未咲（埼玉栄）が2分11秒34で100メートル背泳ぎとの2冠を達成した。100メートル平泳ぎは女子は石川真菜（神奈川・日大藤沢