暑い夏には、ピリッと辛いものや、疲れたときにチャチャッと作れるおいしいものがあるとうれしいですよね。そんなときにぴったりな、カルディで見つけた「手軽に楽しめる夏グルメ」5品をピックアップしました。【1】カルディオリジナル「炊飯器で炊くだけ魚介のパエリア」パエリアと聞くと、なんだか作るのが難しそうなイメージがあると思います。ところがなんと、この商品を使えば、炊飯器に材料を入れて炊くだけであっとい