自民党はきょう、総裁選挙管理委員会の初会合を開き、総裁選前倒しの是非などについて議論を始めました。お盆が明け、動き出した永田町。“石破おろし”をめぐって小康状態だった自民党では、総裁選を前倒して実施するかどうかをめぐる議論が本格的に始まりました。自民党逢沢一郎 選挙管理委員長「公正公平を旨とし、先生方のご支援とご協力をいただくなかで職責を全うしてまいりたい」8日に開かれた両院議員総会で、総裁