食料配給を待つ子どもたち＝16日、ガザ中部ヌセイラト難民キャンプ（ゲッティ＝共同）国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは19日までに「イスラエルはパレスチナ自治区ガザで意図的な飢餓作戦を実行し、パレスチナ人の健康状態や社会秩序を体系的に破壊している」と指摘した。飢餓は攻撃の偶発的な副産物ではなく「イスラエルが遂行してきた政策の意図的な帰結」であり「ジェノサイド（民族大量虐殺）の一環だ」と強く