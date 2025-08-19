お盆休み最終日、東京方面（手前）へ向かう車で混雑する東名高速道路・海老名ジャンクション付近＝17日、神奈川県海老名市（共同通信社ヘリから）東日本、中日本、西日本、本州四国連絡の高速道路4社は19日、お盆期間（7〜17日）の交通状況を発表した。10キロ以上の渋滞は前年比8％減の384回で、このうち30キロ以上は33％減の16回。全国の主な区間の平均交通量は、1日当たり4万5400台で前年並みだった。中日本高速の担当者は「