酒田市特産の「刈屋梨」の出荷が25日から始まるのを前に19日、害虫や病気による被害の現地調査が行われました。調査ではカメムシの大量発生による被害も各地で確認され、収量は例年に比べやや少なくなる見通しです。酒田市刈屋地区で行われたのは特産の「刈屋梨」の害虫や病気による被害の調査です。対象は、生育が早い品種「幸水」の畑で、サンプルの木から被害を受けた実の数を計測しました。今シーズン特に目立つのがナシ