柿安本店から、アニメ「鬼滅の刃」とコラボレーションした「鬼滅の刃 オールスター弁当」と「鬼滅の刃 大海老セット（大海老マヨ3尾・大海老フライ3尾）」が、オリジナルの掛け紙と缶バッジ付きで発売される。8月18日（月）からWEB予約サービス「カキヨヤク」にて予約を受け付けている。9月22日（月）からは一部店舗での販売も数量限定で予定している。「鬼滅の刃 オールスター弁当」（3240円） (C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレ