J1アビスパ福岡は23日、ホームのベスト電器スタジアム（福岡市）で清水と戦う。アウェーで前回対戦した4月20日はリーグ戦での今季最多失点を喫して1―3の完敗。古巣対決となるMF松岡大起（24）がリベンジを誓った。アウェーでの屈辱はホームで晴らす。2021年夏からブラジルへ渡った23年3月までプレーした清水との今季2度目の対戦。松岡は、淡々と、しかし熱い思いを口にした。「たくさんの方々からいろんな愛情を受けて成長