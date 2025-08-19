JALグループのJALUXから、「アニメを通じて日本の魅力を再発見しよう！」のスローガンで展開する企画「JAL×GUNDAM FLY TO THE FUTURE PROJECT」の一環として、「ガンダム御翔印」が発売されました。御翔印とは、空港を拠点とする地域活性化を目的に、”空の御朱印”として2022年に11空港で販売が開始されたもの。2025年7月末時点で、日本国内全56空港で展開されています。「ガンダム御翔印」は、「御翔印」の定番デザインをベー