瀬戸内地方は高気圧に覆われて、海沿いを中心に晴れていますが、内陸では雷を伴い激しい雨の降っているところがあります。19日夜も局地的に雷雨になり、雨脚が強まるでしょう。天気の急変や雨の降り方に注意してください。 20日もおおむね晴れる見込みです。ただ、山沿いを中心に午後は雷雲が発生しやすくなるでしょう。朝の最低気温は岡山で25度、津山で24度、高松で27度の予想です。日中の最高気温は岡山で35度、津山で34度、高