JR四国によりますと、きょう(19日)午後4時半ごろ、JR高徳線の「讃岐津田～鶴羽」間の田面街道踏切で、うずしお21号と軽乗用車が衝突しました。 【写真を見る】【JR高徳線】特急と軽乗用車が衝突軽乗用車の女性(73)がけがオレンジタウン駅～三本松駅間が一時運転見合わせ→運転再開【香川19日午後7時10分現在】 このため、「オレンジタウン駅～三本松駅」間で運転を見合わせていましたが、午後6時32分ご