第1戦は最高の勝ち方だった巨人が15日からの阪神3連戦（東京ドーム）を1勝2敗と負け越した。【写真】道頓堀の「厳戒態勢」再び？阪神が日本一を決めた23年のお祭り騒ぎを振り返る今季の対戦成績は6勝15敗。本拠地での9敗目は1952年のフランチャイズ制以降、球団史上ワーストだという。これで首位・阪神とのゲーム差は今季最大タイの13、3位のDeNAには0.5ゲーム差に迫られた。尻に火がついてきた。阪神の優勝はもはや確定的