元不登校YouTuberで「青年革命家」として活動するゆたぼんさん（16）が、2025年8月17日にXを更新。筋トレで鍛えているという肉体を公開した。「もっとしっかり食べて心も体も鍛えていきます！」ゆたぼんさんは25年3月、YouTubeで留学することを発表。4月からフィリピンに、7月からはカナダに留学し、8月11日に帰国したことをXで報告していた。そんなゆたぼんさんが8月17日、Xで「実は留学中に3kgぐらい体重が減った」と切り出し、