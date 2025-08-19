ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）がＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０＝ウズベキスタン）と激突する王座統一戦を始めとしたトリプル世界戦（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）が、全国の映画館でライブビューイングされることが決まった。１９日にＮＴＴドコモが発表した。井上が協定アフマダリエフと激突する大注目の一戦のほか、ＷＢＯ世界バンタム級王者