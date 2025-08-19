れいわ新選組の高井崇志幹事長が１９日、国会内で会見し、日本維新の会や国民民主党が自民党との連立を巡って、すり寄っている動きがあることに「情けない」と嘆いた。国民民主党の玉木雄一郎代表はこの日の会見で、新体制となった維新について、「連立入りまっしぐら」と表現。自公維の連立をけん制し、「ほかの野党の意見が通らないとなれば、民意の反発を受ける。ベストの選択肢を探っていきたい」と話した。玉木氏の発言