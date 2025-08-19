Dijonが2ndアルバム『Baby』でさらなる高みへ。ジャスティン・ビーバーの最新作にも参加したこの気鋭のR&Bアーティストは、予想を覆すサウンドで批評家とリスナーを魅了している。ロサンゼルスの自宅の小さな部屋で、シンガーソングライターのディジョン・ドゥエナス（プロとしてはDijon名義）が2021年に作り上げたデビュー作『Absolutely』は、感情がはち切れんばかりに詰め込まれた繊細なサウンドの断片のパッチワークだった