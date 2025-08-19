ドイツ１部ボルシアＭＧのＦＷ町野修斗（２５）が、リーグ戦開幕となる２４日（日本時間２５日）のハンブルガーＳＶ戦に間に合わない見通しだ。町野は昨季ドイツ１部だったキールで３２試合１１得点と活躍。キールは２部降格となったが、ボルシアＭＧ入りで?個人残留?となっていた。今季はワンランクアップした環境でさらなる飛躍が期待されている。そんな中、ドイツメディア「ＢＭＧニュース」は「町野は筋肉系のトラブルに