1991年、エイズ予防財団が制作した啓発ポスターの「いってらっしゃい。エイズに気をつけて。」というコピーに抗議が殺到した。性感染症の予防を啓発する広告も時代とともに変化してきたが、その根底にある“女性を脅威の対象とする意識”はなくなったといえるのだろうか。【画像】1991年のエイズ予防財団が制作した啓発ポスター『その〈男らしさ〉はどこからきたの？広告で読み解く「デキる男」の現在地』より