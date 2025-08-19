【ロサンゼルス＝後藤香代】米連邦検察は１８日、コメディードラマ「フレンズ」で人気を博し、２０２３年１０月に亡くなった俳優マシュー・ペリーさん（当時５４歳）に麻薬のケタミンを過剰摂取させた疑いで訴追された主犯格の麻薬密売人について、罪を認める司法取引に合意したと発表した。密売人はペリーさんを死に至らしめたケタミンを販売した罪などに問われており、最長４５年の禁錮刑が科される可能性がある。事件を巡っ