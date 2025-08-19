阪神の近本が19日、国内フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たした。「いろいろな人に感謝したい。いい経験ができたし、成長できた」と振り返り、権利の行使については「どうするかは考えたい」と言うにとどめた。兵庫・社高から関学大を経て、2019年に大阪ガスからドラフト1位で入団。今年6月、球団日本選手では最速となる通算千安打を達成した。