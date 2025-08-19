北海道内は８月１９日も前線を伴った低気圧の影響で大気の状態が非常に不安定になっています。道南では朝から非常に激しい雨が降っていて、避難指示が出されるなど影響が出ています。正午過ぎの函館市内の様子です。大雨の影響で、マンホールから水が吹き出しています。 １９日の道内は前線を伴った低気圧の影響で、大気の状態が非常に不安定になっています。（東海林記者）「七飯町の国道５号です。雨水が川のようになっ