俳優の伊藤かずえ（58）が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「こんな野菜育てています」と題し、自宅の庭の“家庭菜園”を披露した。【動画】「すてきな野菜たち」「美味しそう」きゅうり、トマト、しそなどが育つ伊藤かずえの家庭菜園伊藤は「前も一度、家の庭の様子をお伝えしたんですけれども、最近はどんなものを植えているのか、育っているのか、だいぶ変わりましたのでまたお知らせしたいと思います」と説明し、き