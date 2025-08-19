横浜ＦＭは１９日、横須賀市内で町田戦（２３日・日産ス）に向けて冒頭以外非公開で全体練習を行った。前節の清水戦は３―１で勝利し、残留圏内の１７位湘南に勝ち点１差に迫ったが、同戦でも攻撃の中心を担ったＦＷヤンマテウスがカタールリーグへの移籍が濃厚で退団する見通しとなっている。この日は冒頭のランニングのみ行い、その後はクラブハウスへ下がった左利きアタッカーについて、大島監督は「今日はコンディションの