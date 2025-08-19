腰の違和感で10日に出場選手登録を抹消されたDeNA・バウアーが19日、試合前練習で1軍に合流した。三浦監督は「練習参加です」とし、「次の登板に備えるためにもこっちで確認して、ということになる。（状態は）良くはなっています」と説明した。バウアーはブルペンで傾斜を確認するなどしたという。2年ぶりにDeNAに復帰した今季は19試合で4勝9敗、防御率4・20と苦戦が続いている。