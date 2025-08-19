◇第107回全国高校野球選手権第13日準々決勝県岐阜商8―7横浜（2025年8月19日甲子園）劇的な延長11回タイブレークでのサヨナラ勝利に、昨年9月に就任した県岐阜商・藤井潤作監督（53）も「目がうるんでいる？そうかもしれません。選手から感動をいただきました」と興奮を隠しきれなかった。二転三転した試合展開。県岐阜商ベンチの中では「想定内」「想定内」と選手たちが言い合っていたことを、藤井監督は明かした。