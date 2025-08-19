新宿・歌舞伎町のホストクラブの女性客に性的な暴行を加えてけがをさせたとして警視庁に逮捕された男性（27）について、東京地検はきょう（19日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。