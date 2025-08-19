大坂なおみ女子テニスの18日付世界ランキングが発表され、大坂なおみ（フリー）は25位で変わらなかった。伊藤あおい（SBCメディカルグループ）が12ランク上げて82位となった。内島萌夏（安藤証券）は92位。ベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカが1位で変わらず、2位イガ・シフィオンテク（ポーランド）、3位コリ・ガウフ（米国）となった。（共同）