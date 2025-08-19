東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で、検察側は「KADOKAWA」の元会長に対し、懲役3年を求刑しました。出版大手「KADOKAWA」の元会長・角川歴彦被告（81）は、組織委員会の元理事、高橋治之被告（80）に対して、大会スポンサーの選定などを巡り便宜を受けたいと依頼し、賄賂を渡した罪に問われています。これまでの裁判で、角川被告は「私一つの意思でKADOKAWAの方針は決められない」と主張してきました。1