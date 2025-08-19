提訴後に記者会見する原告の男性ら＝19日午後、大津市労災で妻を亡くした滋賀県の30代男性が、遺族補償年金について夫には年齢制限がある労災保険法の規定により受給できないのは男女差別で違憲だとして19日、国の不支給決定取り消しを求めて大津地裁に提訴した。原告側によると、同種訴訟は東京、仙台両地裁にも起こされている。訴状によると、県内のクリニックで事務職員として勤務していた30代の妻は、上司からのパワーハラ