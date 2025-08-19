猛暑対策として、東京都は高齢者などの世帯を対象に、エアコン購入費の補助を拡大する方針を固めました。最大8万円に引き上げることを検討しているということです。都の関係者によりますと、今年の夏も連日猛暑が続き、熱中症による救急搬送者が増えていることから、都が高齢者や障害者の世帯を対象に、エアコンを購入した際の補助を拡大する方針を固めたことがわかりました。現在、都は省エネ家電を普及させるため、都民を対象に