フィリピンの首都マニラで日本人2人が拳銃で撃たれ殺害された強盗殺人事件で、わずか数十秒の間に犯行が行われたことが防犯カメラの映像から分かりました。【映像】事件現場の様子「事件現場には花が手向けられています。タクシーを降りた2人に男がいきなり発砲する様子が防犯カメラに映っていました。男は所持品を奪い仲間とバイクで逃走。その間、40秒ほどの出来事でした」（藤富空リポート）現地警察は、男が金品を要求す