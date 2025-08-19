タレントの狩野英孝が、１８日深夜に放送されたＪＦＮ系列のラジオ番組「ＡｕＤｅｅＣＯＮＮＥＣＴ・月曜日」に出演した。番組冒頭、狩野は「夏休みを取らせていただきまして、１週間まるまる、家族で、母親を連れてハワイでゆっくりさせてもらったんですけど」と、報告。「僕の中では旅行あるあるというか定番なんですけど、しっかりと向こうで体調を壊しまして」と、明かした。旅行を振り返り「旅の半分はホテルで寝てま