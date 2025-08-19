静岡県の荒茶生産量が、2025年度の一番茶で鹿児島に抜かれ2位となったことが農水省の調べで明らかになりました。農林水産省によりますと、19日発表された2025年度の一番茶について、製品として仕上げる前の「荒茶」の生産量で、静岡県は前年より1880トン減少して8120トンとなり、8440トンの鹿児島県に統計開始以来初めて首位の座を明け渡しました。農水省はこの結果について、静岡県では高齢化が進み労働力が低下し廃園する農家が