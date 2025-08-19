この夏。静岡･西伊豆町の小学生に披露された紙芝居。（紙芝居）「あなたを忘れない、太平洋戦争中の白川で」「貧しい食事、過酷な労働、現場監督から受ける暴力。強制連行された中国人労働者は手足が棒のように遅くなり目は落ちくぼみ病人、けが人が増える一方でした。そして1人また1人と死んでいきました」語られていたのは中国人を連れてきて働かせていた戦時中の仁科鉱山について。当時を知る住民の証言をもとに地元の有志が制