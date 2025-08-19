ユニットコムは8月18日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」からNVIDIA GeForce RTX 5050 Laptopを搭載する15型ノートPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。LEVEL∞、GeForce RTX 5050 Laptop搭載で約18万円からのノートPCグラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 5050 Laptopを搭載する15型ノートPC製品。プロセッサは第14世代Core i7-14650HXと強力で、CPU負荷の大きなワークロード