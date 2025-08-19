◇第107回全国高校野球選手権準々決勝横浜7―8県岐阜商（2025年8月19日甲子園）王者・横浜の春夏連覇の夢が消えた。まさかの延長11回サヨナラ負け。先発の織田翔希（2年）は試合後、2分近く号泣した。「自分の力の無さでチームを負けさせてしまった。プレッシャーはなかった。（県岐阜商が）粘り強く我慢強い素晴らしい打線でした」今大会は初戦の敦賀気比（福井）戦、3回戦の津田学園（三重）戦で完封。母校の大先