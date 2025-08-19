オンラインカジノで賭博をしたとして書類送検された芸能事務所「タイタン」所属のお笑いタレントの2人について、東京地検は19日付で不起訴処分としました。不起訴処分となったのは芸能事務所「タイタン」所属のお笑いタレント「あさひ」こと斎藤旭さん（36）と、お笑いコンビ「バターヤング」の佐野寛さん（29）です。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。捜査関係者によりますと2人は、スマートフォンなどを使用して、