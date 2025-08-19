総務省は19日、通信大手の楽天モバイルに対して、今年2月に発生した通信の秘密の漏洩事案をめぐり、遅滞なく報告する義務を怠ったとして厳重注意の行政指導を行いました。今年2月、生成AIで作成したプログラムを悪用し楽天モバイルの回線を不正に契約したなどとして中高生3人が逮捕されました。総務省によると370回線の不正契約が確認されたほか、不正契約に使用されたのと同じIDとパスワードで、通信の秘密に該当する通話履歴など