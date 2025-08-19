19日、台北の立法院で開かれた民主進歩党と自民党青年局の交流座談会（共同）【台北共同】台湾訪問中の自民党青年局の海外研修団と台湾与党、民主進歩党（民進党）青年局の交流座談会が19日、台北の立法院（国会）で開かれた。研修団を率いる中曽根康隆局長によると、防災を巡る日台協力の在り方を話し合ったほか、両党青年局間の交流を定期的に開催する方針で一致した。座談会には自民党側から約70人、民進党側から約30人が参