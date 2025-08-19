県岐阜商―横浜タイブレークの11回裏、サヨナラ打を放ち、喜ぶ坂口（手前）ら県岐阜商ナイン＝甲子園県岐阜商は7―7で迎えたタイブレークの延長十一回2死一、三塁から坂口の左前打でサヨナラ勝ちした。十回は3点を先行されたが追いつき、十一回から登板の和田が無失点で勝利を呼び込んだ。打線は16安打と振りの鋭さが光った。横浜は0―4の劣勢から六、八回の得点で追いついたが、五回途中から好投した奥村が延長に入り痛打を