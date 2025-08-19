俳優・歌手の稲垣吾郎が、21日発売の雑誌『JUNON』10月号（主婦と生活社）に登場する。【臨増版表紙】距離近すぎ！笑顔で中島颯太をバックハグする木村慧人稲垣は今夏、苦悩する魔法界のスーパーヒーロー（舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』ハリー・ポッター役）、共学化に揺れる私立高校のミステリアスな理事長（『僕達はまだその星の校則を知らない』尾碕美佐雄役）など、さまざまな顔を見せている。そこで、今回は舞台『